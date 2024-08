Bildrechte: Feuerwehr Magdeburg/Thorsten Seitter

Magdeburg Feuerwehr rettet acht Menschen aus brennendem Haus

31. August 2024, 10:52 Uhr

Die Feuerwehr hat in Magdeburg einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Acht Menschen und mehrere Tiere wurden in Sicherheit gebracht. Sechs Personen mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Am Haus ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden.