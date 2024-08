In Magdeburg haben auf einem Campingplatz am Barleber See erneut mehrere Wohnwagen gebrannt. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war das Feuer in der Nacht auf Mittwoch gegen Mitternacht bemerkt worden. Zwei Wohnmobile brannten demnach vollständig aus, ein weiterer Wagen wurde stark beschädigt. Es sei niemand verletzt worden. Die Gäste hätten sich eigenständig in Sicherheit gebracht.