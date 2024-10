In Braunschweig ist ein Intercity aus Magdeburg gestoppt und geräumt worden. Das bestätigte die Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT. Grund war demnach eine mögliche Bombe. Zwei Männer seien Dienstagnachmittag in Magdeburg in den Zug eingestiegen und hätten dabei gegenüber Jugendlichen behauptet, eine Bombe im Rucksack zu haben. Die Jugendlichen informierten daraufhin die Polizei.