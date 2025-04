Entscheidung im Stadtrat Gesperrte Brücke in Magdeburg: Abriss beginnt im Juni

Hauptinhalt

25. April 2025, 14:31 Uhr

Für die gesperrte Brücke in Magdeburg soll in Windeseile ein Ersatz her. Schon in wenigen Wochen soll der Abriss der alten Brücke beginnen. Der Neubau soll dann in den Sommerferien erfolgen.