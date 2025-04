Gesperrte Brücken in Magdeburg: Abriss am Petriförder noch vor Damaschkeplatz

Der Experte erklärte, dass der sogenannte Hennigsdorfer Spannstahl, der in Magdeburg wie auch an der eingestürzten Carolabrücke in Dresden verbaut wurde, starke Schäden aufweist. Bei der Untersuchung seien Risse gefunden worden. An einer Stelle, an der man das Bauwerk geöffnet habe, habe es einen Querriss durch die gesamte Brücke gegeben. Eins warnte Bürger davor, auch nur unter der Brücke hindurchzugehen.