Massive Schäden Magdeburg: Brücke über Damaschkeplatz ab Dienstag komplett gesperrt

15. April 2025, 06:43 Uhr

Sie ist entscheidend für den Verkehrsfluss in der Stadt: Die Brücke des Magdeburger Rings am Damaschkeplatz im Stadtzentrum. Ab Dienstag müssen auf unabsehbare Zeit allerdings Umleitungen gefahren werden. Denn die Brücke am Hauptbahnhof wird wegen massiver Schäden komplett gesperrt. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehr für Autos, Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger. Nach dem jahrelangen Tunnelbau droht die nächste Dauerbaustelle.