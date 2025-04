Die Rettungskräfte in Magdeburg prüfen, welche Auswirkungen der Sperrung auf mögliche Einsätze hat. Frank Mehr, Leiter des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Magdeburg, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es am Dienstag (15.04) entsprechende Einsatzplanungen dafür gab. Das Ziel ist Mehrs Worten zufolge, trotz der Sperrung schnell zu Einsätzen in der Stadt zu kommen: "Darum sind wir bemüht und wir versuchen unsere Einheiten in der Stadt so zu stationieren, dass wir diese Hilfsfristen einhalten." Dazu bittet Mehr auch um Verständnis aus der Bevölkerung. Gerade in so einer Situation sei es wichtig, die Rettungsgassen freizuhalten.