Am Dienstag enden die Osterferien. Dann geht in den Schulen Sachsen-Anhalts der Unterricht wieder los und viele Menschen nehmen nach ihrem Urlaub die Arbeit wieder auf. In Magdeburg wird sich der eine oder andere fragen, wie er dort am besten hinkommt: Denn seit knapp einer Woche ist die Brücke des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz vollständig gesperrt. Das heißt, niemand darf mehr darüber oder darunter hindurch. Ein provisorischer Ersatzbau soll möglichst schnell entstehen.