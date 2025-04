Die Brücken des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz werden ab Dienstag vollständig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund für die Maßnahme sind demnach massive Schäden an der Brücke. Bei einer Sonderprüfung wurden zahlreiche Risse an den Spanngliedern festgestellt, teils sind diese bereits gebrochen. Die Schäden seien so gravierend, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist – ein Abriss der Brücke gilt nach Einschätzung der Stadt als unausweichlich.