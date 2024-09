Sachsen-Anhalt will in diesem Jahr rund 263 Millionen Euro in die Sanierung von Straßen, Radwegen und Brücken an Bundes-und Landesstraßen stecken. Das Infrastrukturministerium verwies im März auf geplante Ersatzneubauten der Muldetalbrücke Pouch über die B 100 und die Brücke an der B 184 über die Bahn bei Roitzsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Außerdem soll über die Ilse in Osterwieck im Landkreis Harz eine neue Brücke gebaut werden.