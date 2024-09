Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat angekündigt, in den kommenden Jahren den Fokus auf die Sanierung der Brücken zu legen. Borris sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Rande der Konferenz ostdeutscher Oberbürgermeister am Mittwoch, sie habe ihren Baubeigeordneten aufgefordert, Prioritäten zu setzen: "Da muss sich das Geld, was der Haushalt hergibt, eben auf diese Sanierungen konzentrieren. Dann muss man andere Sachen auch mal zurückstecken. Das muss unser Stadtrat auch tatsächlich inhalieren, dass da eben die Prioritäten sitzen müssen." Besonders die Brücken auf dem "Magdeburger Ring", deren Verschleißgrad mit über 3 bewertet worden sei, müssten nun eingetaktet werden in die entsprechenden Zeiträume.