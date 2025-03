In Magdeburg hat die Feuerwehr am Sonntag bei einem Brand im Stadtteil Buckau sieben Menschen gerettet. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war am Vormittag ein Feuer in einem leer stehenden Wohnhaus ausgebrochen. Rauch und Flammen griffen auf das bewohnte Nebengebäude. Sieben Bewohner mussten demnach gerettet werden.