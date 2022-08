Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Donnerstag Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Am Nachmittag ist Scholz am Wissenschaftshafen. Dort schaut er sich den Forschungscampus "Stimulate" an, wo Wege für die Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall, Demenz und Herzinfarkt gesucht werden. Auf dem Forschungscampus arbeiten Wissenschaftler und Entwickler gemeinsam mit Unternehmen an bildgestützten minimal-invasiven Therapien.

Am frühen Donnerstagabend will Scholz dann auf der Festung Mark mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Gegen den Besuch des Bundeskanzlers in der Landeshauptstadt hat die AfD Proteste für den Nachmittag angekündigt. Bereits bei einem Besuch in Neuruppin in Brandenburg in der vergangenen Woche war sein Besuch mit kritischen "Hau ab!"-Rufen begleitet worden.