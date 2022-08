Zeitplan des Bundeskanzlers am Donnerstag • Vormittag: Besuch ukrainischer Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein

• 14:30 Uhr: Besuch eines Windkraftanlagen-Herstellers in Cuxhaven

• 16:00 Uhr: Besuch des Forschungscampus' der Uni Magdeburg

• 18:00 Uhr: Bürgerdialog in der Festung Mark