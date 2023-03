Bei seinem Besuch in Sachsen-Anhalt am Dienstag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/ Die Grünen) klar gemacht, dass Intel nach Deutschland kommen muss. Dafür sei auch die Bundesregierung bereit, weitere Opfer aufzubringen. Konkret ist damit die Erhöhung der Fördermilliarden gemeint.

Habeck sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er halte es für extrem wichtig, Intel und die Halbleiterproduktion in Deutschland oder in Europa anzusiedeln. Die Unterstützung der Bundesregierung sei hoch und ungebrochen . "Es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass die Produktionskosten für alles noch mal höher geworden sind und dass wir für die zusätzlichen Kosten noch die Gelder im Haushalt finden müssen."

Das sei keine leichte Übung, so der Bundesminister. Derzeit finde innerhalb der Bundesregierung ein Abwägen statt, um dem Chiphersteller entgegenzukommen. Die Bundesrepublik und die EU stehen unter Druck. Einerseits wollen sie eine europäische Halbleiterindustrie aufbauen, die Europa unabhängiger vom Weltmarkt macht. Andererseits kann die EU kaum mit Industrienationen wie den USA, China oder Südkorea mithalten, die ein Vielfaches von dem an Fördergeldern zahlen, was die EU aufbringt.



Derzeit verhandeln Bund, EU und Intel, wie sie sich finanziell einigen können. So möchte die Bundesregierung etwa beim Strompreis dem US-Konzern entgegenkommen. Der könnte durch regenerativ erzeugten Strom aus Windkraft gesenkt werden.