Das Start-Up wurde von fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg erst im vergangenen Sommer gegründet. Wie einer der Gründer, Erik May, MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, hat die Auszeichnung für neue Kontakte für das Unternehmen gesorgt. "byte robotics" hatte neben dem mit 32.000 Euro dotierten "Gründerpreis+" auch den "Fokuspreis KI" mit 10.000 Euro bekommen. Das Geld soll in die erste Büroausstattung des Start-Ups fließen.