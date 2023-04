Legale Abgabe Erster Cannabis-Social Club Sachsen-Anhalts kommt nach Magdeburg

Cannabis soll entkriminalisiert werden, so will es die Bundesregierung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir haben Mitte April Pläne für eine Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Darin finden sich auch sogenannte Social Clubs, wo Mitglieder Haschisch-Produkte bekommen sollen. In Magdeburg wird derzeit ein solcher Club gegründet – und das Interesse ist hoch.