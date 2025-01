Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will als Reaktion auf den Anschlag die Zusammenarbeit und den Austausch der deutschen Sicherheitsbehörden verbessern. Dazu kündigt er in der ARD eine Bundesratsinitiative an. Es gehe dabei um den Informationsaustausch "der verschiedensten Sicherheitsverantwortlichen". Es gebe dringenden Handlungsbedarf.

Die Bundesregierung will die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg finanziell genauso unterstützen wie Opfer von Terrorangriffen. Das kündigt Bundesjustizminister Volker Wissing (parteilos) in Berlin an. Der Staat müsse den Betroffenen zur Seite stehen. Wissing will dazu nach eigener Aussage in Kürze an den Bundestag herantreten. Dort müssen demnach die Haushaltsmittel bewilligt werden.