1. Januar 2025: Kein Verzicht auf Feuerwerk zu Silvester, stille Gedenkfahrt von Bauern

Entgegen der Bitte von Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wird in Magdeburg nicht auf Silvesterknallerei verzichtet.

Die inzwischen zur Tradition gewordene Lichterfahrt der Landwirte fällt dagegen anders aus als sonst. Es gibt weder Musik noch Hupkonzerte.

31. Dezember 2024: Anschlag im Mittelpunkt der Neujahrsansprache

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erinnert in seiner Neujahrsansprache an die Opfer des Anschlags in Magdeburg. Dabei lobt er die Solidarität der Gesellschaft und warnt vor einer Spaltung.

30. Dezember 2024: Innenausschuss des Bundestags befasst sich mit Anschlag

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sichert in einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses weitere Aufklärung zu. Es werde jeder Stein umgedreht, so Faeser. Es gelte, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Bislang sei es dafür aber noch zu früh. Parteiübergreifend zeigten sich die Abgeordneten bestürzt über die Details des Anschlags. Im Zentrum weiterer Sitzungen in den kommenden Wochen soll die Frage stehen, warum die Behörden den Attentäter nicht stoppten, obwohl er Dutzende Male Gewalt angedroht hatte.

30. Dezember 2024: Ermittlungen werden Wochen dauern, drei Anzeigen liegen vor

Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft werden die Ermittlungen zu dem Anschlag noch Wochen dauern. Man müsse sich das Sicherheitskonzept ansehen und einschätzen, wer als Verantwortlicher in Betracht komme. Die Frage sei zum Beispiel, ob mögliche Versäumnisse strafrechtlich relevant seien und ob der Anschlag für Dritte vorhersehbar gewesen sei.

Zuletzt liegen mindestens drei Strafanzeigen gegen Verantwortliche der Stadt, der Polizei und der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte vor. Der Fokus liegt laut Generalstaatsanwaltschaft aber auf den Ermittlungen im Hauptverfahren gegen den Attentäter Taleb A.

30. Dezember 2024: Diskussion um möglichen Untersuchungsausschuss

Mit Blick auf den Anschlag können sich die Landtagsfraktionen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorstellen. CDU, FDP, AfD und SPD sprechen sich klar für einen Ausschuss aus. Nach Angaben von Linken-Politikerin Eva von Angern könnte somit beispielsweise geklärt werden, wieso der Täter Taleb A. trotz mehrerer Hinweise noch immer im Maßregelvollzug arbeiten durfte.

Die Grünen-Fraktion fordert, vorerst andere parlamentarische Mittel zu nutzen. So könne etwa der Innenausschuss bereits viele Fragen klären. Komme man hier nicht weiter, könne aber auch ein Untersuchungsausschuss ein Mittel sein.

28. Dezember 2024: Polizei bestätigt Angriffe auf Migranten

Die Polizei nennt erstmals Details zu Angriffen auf Migranten im Zusammenhang mit dem Anschlag. Einem Sprecher zufolge wurden seit dem 20. Dezember vier Fälle von Körperverletzung gemeldet. Betroffen seien jeweils Menschen, die als "migrantisch wahrgenommen" würden.



Zuvor hatte die Tageszeitung "taz" einen Bericht veröffentlicht, in dem mehrere Betroffene zu Wort gekommen waren.

27. Dezember 2024: Borris bittet um Verzicht auf Feuerwerk

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) bittet darum, auf Feuerwerk zu Silvester in der Landeshauptstadt zu verzichten. Angesichts des Anschlags gebe es keinen Grund zu feiern. Zudem sollten Krankenhäuser nicht zusätzlich belastet und Trauernde gestört werden, so Borris.

Es gibt in der Landeshauptstadt keinen Grund zum Feiern und damit auch keinen Anlass für ein Silvesterfeuerwerk. Simone Borris, Oberbürgermeisterin von Magdeburg

27. Dezember 2024: Gerüchte über mehr Todesopfer dementiert

Entgegen einzelner Gerüchte bestätigen Innenministerium und Polizei die Zahl der fünf Todesopfer nach dem Anschlag. Das teilen beide Behörden MDR SACHSEN-ANHALT mit. Einer Polizeisprecherin zufolge hat es immer wieder Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben, in denen von deutlich mehr Toten die Rede gewesen sei. Auch Userinnen und User von MDR SACHSEN-ANHALT hatten sich mit ähnlichen Äußerungen gemeldet.

27. Dezember 2024: Täter nutzte 6-Meter-Lücke an Fußgängerampel

Taleb A. hat für seine Todesfahrt eine sechs Meter breite Lücke im Bereich der Betonblock-Sperre um den Weihnachtsmarkt genutzt. Das gibt das Innenministerium bekannt. Demzufolge ist der Täter an der Fußgängerampel an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg rechts auf einen Gehweg eingebogen. Der Abstand betrug den Angaben nach zwischen Fußgängerampel und Beton-Barriere zu beiden Seiten jeweils rund sechs Meter. Ob das Sicherheitskonzept des Veranstalters solch große Lücken vorgesehen hat, müsse nun aufgearbeitet werden, so das Ministerium.

Zudem seien Flucht- und Rettungswege nicht wie offenbar im Sicherheitskonzept vorgesehen mit Stahl-Ketten gesichert gewesen.

27. Dezember 2024: Weihnachtsmarkt wird abgebaut, Lichterwelt leuchtet

Eine Woche nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt der Abbau der Buden und Karussells. Die Leuchtfiguren der Lichterwelt auf dem Domplatz sind dagegen seit Heiligabend wieder eingeschaltet – als "symbolisches Zeichen der Hoffnung", so die Stadtverwaltung. Bildrechte: MDR/Marvin Kalies

26. Dezember 2024: Schwerverletzte außer Lebensgefahr

Positive Nachricht aus der Uniklinik in Magdeburg: Keines der hier behandelten Opfer schwebt mehr in Lebensgefahr. Das teilt der Direktor für Intensivmedizin der "Süddeutschen Zeitung" mit. Demnach hat die Uniklinik insgesamt 72 Verletzte versorgt, darunter 15 Schwerstverletzte und 27 Schwerverletzte.



Die Schwerverletzten, die nach der Tat ins Städtische Klinikum gebracht wurden, sind bereits seit dem 21. Dezember außer Lebensgefahr.



Um der Toten und Verletzten zu gedenken, gibt es am Zweiten Weihnachtsfeiertag ein Gedenkkonzert im Opernhaus. Die erste Vorstellung des jährlichen Weihnachtskonzerts war nach dem Anschlag umgewidmet worden, um ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität zu setzen.

25. Dezember 2024: Anzeige gegen Stadt und Polizei Magdeburg

Nach dem Anschlag wird Anzeige gegen die Stadt und die Polizeiinspektion Magdeburg gestellt. Laut Innenministerium könnten somit das Sicherheitskonzept des Veranstalters, die polizeiliche Einsatzkonzeption und deren jeweilige Umsetzung Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen werden.

23. Dezember 2024: AfD-Demo auf dem Domplatz

Auf dem Platz vor dem Dom demonstrieren rund 3.500 Anhänger der AfD. Auch Bundeschefin Alice Weidel ist vor Ort und fordert "echte Aufklärung". "Wer die Bürger des Landes verachtet – ja tötet – das ihm Asyl gewährt, wer alles verachtet, wofür wir stehen, was wir lieben, der gehört nicht zu uns", sagt Weidel auf der Bühne. In Deutschland müsse sich "endlich etwas ändern".

23. Dezember 2024: Zentralrat der Ex-Muslime kritisiert Behörden

Auch der Zentralrat der Ex-Muslime übt Kritik an den Behörden. Die Vorsitzende Mina Ahadi sagt MDR AKTUELL, Taleb A. habe ihren Verein seit Jahren attackiert. Deshalb habe man drei Mal Anzeige erstattet. Die Behörden hätten ihn stärker beobachten müssen, so Ahadi.

23. Dezember 2024: Menschenkette zum Gedenken an die Opfer

Gut 4.000 Menschen bilden am Nachmittag eine Menschenkette zum Gedenken an die Opfer und Betroffenen. Sie sollte eigentlich rund um den Alten Markt reichen, wird wegen der vielen Menschen aber bis in die Otto-von-Guericke-Straße und die Julius-Bremer-Straße erweitert.

23. Dezember 2024: Polizeiauto stand wohl 30 Meter entfernt

Das Polizeiauto, das die Zufahrt zum Weihnachtsmarkt überwachen sollte, stand wohl 30 Meter entfernt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) in der Sitzung des Ältestenrats offenbar eingeräumt, dass das Polizeifahrzeug nicht an der entsprechenden Zufahrt gestanden habe.

23. Dezember 2024: Polizei kontaktiert Täter einige Wochen vor Anschlag

Die Sondersitzung des Ältestenrats bringt auch neue Erkenntnisse zum Umgang der Polizei mit Taleb A. an die Öffentlichkeit. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärt, der Mann sei im September 2023 und Oktober 2024 insgesamt zwei Gefährderansprachen unterzogen worden. Zuvor war lediglich bekannt, dass es einen erfolglosen Versuch gegeben hatte, Taleb A. anzutreffen.



Zieschang teilt zudem mit, die Polizei habe nach einem Post von Taleb A. im Dezember 2023 Ermittlungen aufgenommen. Auch in diesem Zusammenhang sei versucht worden, den Mann einer Gefährderansprache zu unterziehen. Polizisten hätten ihn aber weder am 2. noch am 4. Dezember 2023 angetroffen. Das Verfahren sei später eingestellt worden.

23. Dezember 2024: Ältestenrat des Landtags befasst sich mit Anschlag, Generalstaatsanwaltschaft Naumburg übernimmt Verfahren