Die Fachklinik in Bernburg bestätigt dem MDR, dass der Festgenommene in dem Krankenhaus gearbeitet hat. Er war demnach seit 2020 im Maßregelvollzug für suchtkranke Menschen angestellt. Zuletzt sei er aber arbeitsunfähig gewesen.

Am Westportal der Johanniskirche legen Magdeburgerinnen und Magdeburger erste Blumen und Kerzen ab, um an die Opfer der Tat zu erinnern. Zudem wird an Dienstgebäuden des Landes Sachsen-Anhalt Trauerbeflaggung angeordnet.

Am frühen Samstagmorgen bestätigt die Polizei, dass im Zuge der Ermittlungen auch Wohnungen in Bernburg – dem Wohnort des Amokfahrers – durchsucht werden. Die Ermittler gehen weiterhin von einem Einzeltäter aus.

Die Polizei warnt im Zusammenhang mit dem Anschlag vor Fake News. Es habe weder Schüsse noch Bombendrohungen in Krankenhäusern gegeben. In Sozialen Netzwerken und Chatgruppen tauchen seit dem Abend immer wieder entsprechende Meldungen und Videos auf. Diese seien gefälscht. Auch zur Zahl der Opfer kursieren im Netz Gerüchte. Auch einige Medien schreiben von sehr viel mehr Toten.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) treten gemeinsam in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Haseloff kündigt an, dass die Justiz nun die Ermittlungen übernimmt.



Oberbürgermeisterin Borris zeigt sich ebenfalls sichtlich angefasst von der Situation. Sie kündigt an, dass es an der nahe zum Tatort gelegenen Johanniskirche eine Gedenkmöglichkeit geben soll.