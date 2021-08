Die Maskenpflicht für Geschäfte in Sachsen-Anhalt soll fallen. Das fordert die Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt in Magdeburg in einer Pressemitteilung. Die Forderung verbindet die Gemeinschaft mit scharfer Kritik an Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). So heißt es vom Sprecher der Citygemeinschaft, Arno Fromhagen: "Obwohl in den meisten Boutiquen beileibe kein Massenauflauf zu befürchten ist, bleibt Ministerin Grimm-Benne extrem vorsichtig und verhindert damit eine Erholung der gebeutelten Branche. Die Händlerschaft kann diesen Hardliner-Kurs angesichts der niedrigsten Inzidenzzahlen von ganz Deutschland nicht mehr verstehen."