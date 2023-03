Das Projekt war von Anfang an umstritten. Ursprünglich führten unter den Bahnbrücken zwei Autospuren in jede Richtung. Jeweils eine Spur hatte auch Straßenbahngleise. Oben drüber verlaufen Bahnbrücken, die Anfang der 2000er bereits dringend sanierungsbedürftig waren. Die Stadt wollte in der Zwischenzeit selbst aktiv werden. In einem Grundsatzbeschluss des Stadtrats von 2005 war noch nicht von einem Tunnel die Rede. Der kam erst 2006 ins Spiel. Kostenkalkulation: ca. 36 Millionen Euro. 2008 organisiert sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt. Nachdem das Land die Tunnel-Variante zur Bedingungen machte, damit es für Fördermittel gibt, setzt sich das Projekt 2009 mit nur einer Stimme Mehrheit im Stadtrat durch. Es folgten Debatten um Fördergeld, über 280 schriftliche Einwände gegen die Baupläne und drei Klagen.



Der Landesrechnungshof kritisierte die Pläne 2012 schon lange vor dem offiziellen Baustart scharf. Es sei "unverantwortlich" ein solches Groß-Projekt zu starten, ohne es auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen. All das musste die Stadt nachreichen, im Oktober 2013 waren dann auch die Klagen vom Tisch. Der offizielle Baustart war im Juni 2015. Schon damals lag der kalkulierte Preis bei 100 Millionen Euro. Ein Jahr später dann der nächste Tiefschlag. Die Bohrpfähle für den Tunnel waren falsch berechnet. Sie waren zu dünn und hätten dem Druck des Grundwassers nicht standhalten können. Dadurch wäre die komplette Statik gefährdet gewesen.



Später wurde deshalb noch von Seiten der Stadt gegen die Planer geklagt. Außerdem musste der Bauabschnitt neu ausgeschrieben werden, die Kosten hatten sich indes weiter erhöht. 2017 wurde der Bauleiter ausgetauscht. 2018 machte Lutz Trümper das Projekt zur Chefsache, um den Bau zu beschleunigen. Dann schlugen vor allem Fachkräftemangel, Corona, Materialbeschaffung und Inflation ins Kontor. Im Stadtrat wurden die Kostensteigerungen, mal unter mehr, mal unter weniger Protest, stets mitgetragen.