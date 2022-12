Damit entfällt für die Linien 1, 4 und 6 der bisher notwendige Umweg um das City Carré und die Haltestelle Hauptbahnhof Ost. Fahrgäste sparen somit pro Richtung zwei Minuten Reisezeit ein. Die Linien 8 und 9 bedienen hingegen künftig die Haltestelle Hauptbahnhof Ost, damit Fahrgäste aus Reform, Westerhüsen und vom Neustädter See einen direkten Anschluss an den Hauptbahnhof haben. Die Haltestelle Hauptbahnhof Ost am Willy-Brandt-Platz wird somit von den Linien 3, 8 und 9 bedient. Die Haltestelle Hauptbahnhof Nord am Kölner Platz unterhalb der Bahnhofsbrücken ist stadtauswärts fertiggestellt und wird von den Linien 1, 3, 4 und 6 angefahren.

Fahrgäste der Linie 1 sparen ab Montag 2 Minuten Fahrzeit. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf