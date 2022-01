Nach sieben Jahren könnte der Citytunnel in Magdeburg für den Autoverkehr freigegeben werden. Oberbürgermeister Trümper (SPD) sagte, dass im Dezember die letzten Bauarbeiten abgeschlossen sein könnten.

Es sieht im Moment so aus, dass das Ziel erreichbar ist.

Zuvor hatte es mehrfach Verzögerungen beim Bau der Eisenbahnüberführung an der Ernst-Reuter-Allee gegeben. Der Bau war notwendig, weil die bisherigen Eisenbahnbrücken der Deutschen Bahn marode waren und ersetzt werden mussten. Künftig fließt der Autoverkehr nun durch den Tunnel. Den Platz darüber können die Straßenbahnen sowie Radfahrer und Fußgänger nutzen.

Während des Baus müssen Verkehrsteilnehmende Umleitungen fahren. Bildrechte: MDR/Heike Bade

In diesem Jahr sollen noch einmal 20 Millionen Euro in das Projekt investiert werden, erklärte Trümper. Insgesamt werden somit für den Citytunnel nach letztem Stand rund 140 Millionen Euro ausgegeben. Das ist deutlich mehr als ursprünglich geplant. In der Planungsphase waren für das Bauprojekt noch 95 Millionen Euro veranschlagt worden.