Festakt für Megabau Citytunnel in Magdeburg wird eröffnet

In Magdeburg wird eine Großbaustelle fertiggestellt: Am Freitag wird der Citytunnel feierlich eröffnet. Für die Zeremonie hat sich allerlei Prominenz angekündigt. Alle Arbeiter werden die Baustelle aber noch nicht verlassen können. An den Bahnbrücken wird noch bis in den Sommer hinein gearbeitet.