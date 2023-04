In Magdeburg ist am Freitag der Citytunnel am Hauptbahnhof feierlich eröffnet worden. An der Zeremonie im Regen nahm neben Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) unter anderem Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) teil. Bis zum Abend konnten Bürgerinnen und Bürger zu Fuß die südliche Tunnelröhre durchqueren und das Bauwerk erkunden. Weil das Interesse sehr groß war, hatten sich am frühen Freitagabend lange Schlangen gebildet.