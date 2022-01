Der Vorfall soll sich während der Anti-Corona-Demonstration in der Innenstadt von Magdeburg ereignet haben. Das nur wenige Sekunden lange Video zeigt, wie mehrere Polizisten in einer Zweier-Reihe über den Gehsteig in der Einsteinstraße gehen. Mehrere Personen kommen den Beamten entgegen, einer so nah, dass er plötzlich von einem der Polizisten mit der Schulter zu Boden gestoßen wird.