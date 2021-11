In Sachsen-Anhalt liegt die Corona-Inzidenz bei 717,2. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor. Am Montag waren es 698,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, nach 719,7 am Sonntag. Am Dienstag voriger Woche hatte das RKI den Wert mit 591,7 angegeben. Binnen eines Tages wurden den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 2.509 neue Corona-Fälle gemeldet. Fünf weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, seit Beginn der Pandemie waren es landesweit 3.788.