Trotzdem freut sich der mit 80 Jahren älteste Schausteller auf dem Messeplatz, dass er wieder hier sein kann. "Länger wäre das nicht gegangen. Ich habe zwei Jahre kein Geld verdient", berichtet er. Zwei Jahre – so lange dauerte die coronabedingte Pause, die Volksfeste verbot und Schausteller nicht arbeiten ließ. Als selbständige Unternehmer verdienten sie in dieser Zeit kein Geld.

Karl Welte hat das Glück, dass er eine Rente bezieht. "Nicht viel, aber immerhin ein bisschen", plaudert er. Jüngere Kollegen hätten in ihrer Not die Reservereifen vom Wohnwagen verkauft, um über die Runden zu kommen während dieser Durststrecke. Andere haben Gelegenheitsjobs angenommen, um die Zeit zu überbrücken. "Aufgegeben hat keiner", freut sich Karl Welte. "Im Westen sieht das anders aus, da haben etliche das Handtuch geworfen."

Während sich Twister und Karussells drehen, die Geisterbahn für schaurige Gefühle sorgt und an den Buden Zuckerwatte und gebrannte Mandeln verkauft werden, dröhnt aus den Lautsprechern eine Kakophonie an Geräuschen: Musik, Hupen, werbende Rufe. Für Karl Welte vertraute Klänge, die er so lange entbehren musste. In vierter Generation ist er Schausteller.