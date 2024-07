Das Landgericht Magdeburg hat die Klage eines Mannes auf Schadenersatz nach einer Corona-Impfung abgewiesen. Der heute 60-Jährige aus dem Salzlandkreis hatte nach der zweiten Impfung mit dem Präparat von Biontech einen Herzinfarkt erlitten. Für ihn kamen die Probleme nach der zweiten Impfung zunächst in Form einer Herzmuskelentzündung und schließlich in Form eines Herzinfarkts.

Er habe sich, so der Kläger am ersten Prozesstag, regelmäßig kardiologisch untersuchen lassen und sei nachweisbar kerngesund gewesen. Er sei sogar mit dem Fahrrad an die Ostsee gefahren. Sein Anwalt Tobias Ulbrich hatte zudem mehrere Fachartikel aus US-amerikanischen Zeitschriften verlinkt, aus denen hervorging, dass einige Chargen des Impfstoffs gravierende gesundheitliche Folgen wie Herzmuskelentzündungen und Herzinfarkte hervorriefen. Dort seien explizit auch die Chargen genannt, mit denen sein Mandant geimpft worden sei.