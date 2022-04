Der Mann aus Magdeburg, der sich in den vergangenen Monaten in Sachsen offenbar dutzendfach gegen Corona hat impfen lassen , muss wohl keine gesundheitlichen Schäden fürchten. Einen höheren Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus hat er dennoch nicht. Im Gegenteil, sagt der Chemnitzer Infektiologe Dietmar Beier: "Es nützt nichts und es schadet nichts."

Das Impfen in kurzen Abschnitten bringe keinesfalls einen besseren Schutz, denn der Stoff werde schnell wieder abgebaut. Das Immunsystem aber passe sich der andauernden Auffrischung an "und reagiert am Ende gar nicht mehr".