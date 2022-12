Neue Verfügung Corona-Quarantäne in Magdeburg auch im neuen Jahr Pflicht

Es gilt weiterhin, dass sich Menschen, die nachweislich mit Corona infiziert sind, fünf Tage in Quarantäne müssen. Das hat die Stadt Magdeburg in einer Meldung betont. Am 1. Januar tritt eine neue Allgemeinverfügung zu Corona-Regeln in Kraft, die auch weiterhin die Isolationpflicht vorgibt.