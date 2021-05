Bevor ich anfange, mich zu beschweren, muss gesagt werden, dass ich wahnsinniges Glück habe. Aus meinem engen Umfeld ist niemand schwer an Corona erkrankt oder verstorben, ich habe meinen Job behalten und kann weiter zur Uni gehen und meine WG hat immerhin einen Balkon. Trotzdem habe ich einfach keinen Bock mehr. Die Pandemie klaut mir meine beste Zeit, schon seit über einem Jahr.

Thorsten und sein Schnittlauch gehen unserem Autor ganz schön auf die Nerven. Dabei hat er selber Erdbeerpflanzen auf seiner Fensterbank (Symbolbild). Bildrechte: colourbox.com

Einfach keinen Bock mehr

Ein guter Freund sagte neulich: "Ich bin 28, ich will knutschen und nicht kniffeln." Er hat ein schlechtes Gewissen, wenn er das sagt. Denn es angesichts der Situation ist das ein Luxusproblem. Aber wissen Sie was? Ich weiß genau, was er meint. Mir geht es gerade ähnlich.

Ich habe keine Lust mehr auf die vierzigste Runde Siedler von Catan und ständig nachzudenken, was gerade erlaubt und verboten ist. Ich habe keinen Bock mehr auf Zoomparties oder auf spazieren mit Abstand, keinen Bock auf das zehntausendste Mal Brille beschlagen im Supermarkt oder die neunhundertste schwer verständliche Verordnung. Ich habe keinen Bock mehr auf Witze über Nudeln und Klopapier, auf Lebensratschläge, oder das hundertste „Liebe-dich-selbst-und-tanze-wie-ein-Kind-Video“ auf Instagram.

Mein Hintern ist bald mit meinem Schreibtischstuhl verwachsen, weil sich 90 Prozent meines Lebens hier abspielt. Die Leute werden alle verrückt: Mein Mitbewohner fährt seit Wochen mit seinem Fahrrad im Kreis und meine Mitbewohnerin hat aus Langeweile eine Diät angefangen und wiegt ihre Brotscheiben. Ich bin schon zu lange gestresst und unausgeglichen. Und wenn ich weiter so viel in Bildschirme starre, bin ich bald kurzsichtig wie Eddy the Eagle.

Spieleabende stehen nach über einem Jahr auch nicht mehr besonders hoch im Kurs. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Sehnsucht nach Normalität

Ich weiß, dass das unfair ist. Sie können nichts dafür. Die Pandemie macht mich fertig. Seit über einem Jahr schon fehlt mir ein essentieller Teil meines Lebens. Ich will meine Freunde treffen und in den Arm nehmen können. Ich will reisen und Neues entdecken. Ich will feiern und mich verlieben. Ich vermisse meine Oma und will sie endlich wieder besuchen können! Ich will jung und dumm sein (bin ich trotzdem, erwischt!). Ich will im Morgengrauen betrunken aus der Bar nach Hause laufen oder nach WG-Parties auf dem Teppich einschlafen und beim Aufwachen einen Arm im Gesicht haben und die Sterne im Fenster sehen. Ich will wieder auf Bühnen stehen, auf Konzerten mitsingen, im Kino versinken und im Stadion schreien. Ich will endlich wieder mein normales Leben zurück!

Dabei bin ich noch heilfroh, dass mich die Pandemie nicht mitten in meinem Abschlussjahr an der Schule, in meinem Auslandsaufenthalt oder im ersten Semester erwischt hat, wo man noch viel mehr damit beschäftigt ist, erwachsen zu werden und drauf angewiesen ist, neue Netzwerke zu knüpfen.

Endlich mal wieder feiern, wie hier die Leute in Liverpool. Das wäre was! Bildrechte: dpa

Konsequentere Maßnahmen erwünscht