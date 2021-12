Pflege und Corona – Katharina: "Wenn die Pandemie vorbei ist, möchte ich zur Kur fahren"

Im tiefsten Inneren wissen wir alle, dass in den nächsten Monaten noch sehr viele Patienten und sehr viel Arbeitsbelastung auf uns zukommen.

Meine Kollegen und ich hoffen, dass diese Welle der Pandemie nicht so lange andauert wie die im letzten Winter. Doch im tiefsten Inneren wissen wir alle, dass in den nächsten Monaten noch sehr viele Patienten und sehr viel Arbeitsbelastung auf uns zukommen. Das Schlimmste wäre, wenn wir eines Tages in einer Triage-Situation entscheiden müssten, wen wir behandeln und für wen kein Bett mehr frei ist. Ich hoffe sehr, dass es nicht soweit kommt.