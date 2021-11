Maßnahmen geplant Corona in Magdeburg: Amtsarzt spricht von bedrohlicher Lage

Wegen der hohen Zahl der Corona-Infektionen schafft es das Gesundheitsamt Magdeburg nicht mehr, alle Fälle zu ermitteln. Vor allem in Pflegeheimen will die Stadt nun Maßnahmen ergreifen und unter anderem die Testpflicht für Besucherinnen und Besucher wieder einführen. Amtsarzt Eike Hennig mahnt zudem mehr Impfungen unter anderem bei Pflegekräften an.