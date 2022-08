Vor dem Start ins neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt am Donnerstag zeichnet sich eine leicht entspannte Corona-Lage im Vergleich zu Juli im Land ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit 262,7 (bundesweit 288,5) angegeben – gut 5.700 neue Fälle wurden innerhalb einer Woche gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert in Sachsen-Anhalt noch bei 290 gelegen.