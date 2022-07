Eine Familie aus Magdeburg ist endgültig mit ihrer Klage auf Schmerzensgeld für eine angeordnete Corona-Quarantäne gescheitert. Das Oberlandesgericht in Naumburg bestätigte ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Magdeburg , wie ein Sprecher mitteilte. Eine Berufung der vier Kläger wurde demnach zurückgewiesen.

Die Stadt Magdeburg hatte die Familie im April 2021 in Quarantäne geschickt, weil bei einem Familienmitglied der PCR-Corona-Test positiv ausgefallen war. Die Kläger meinten, der Laborbefund sei falsch gewesen. Das betroffene Familienmitglied sei gesund gewesen und es auch die ganze Zeit geblieben. Die vier Kläger forderten pro Person Schmerzensgeld von mindestens 3.700 Euro.

Das Gericht in Naumburg urteilte nun genau wie das in Magdeburg. Demnach ist die Quarantäne rechtmäßig gewesen, da der Corona-Test ein positives Ergebnis ausgewiesen hätte. Die Stadt habe sich aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse auf den PCR-Test verlassen dürfen. Das OLG ergänzte, die Stadt habe ohne Verschulden gehandelt, weil sie sich an die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts gehalten habe. Das Urteil des Landgerichts Magdeburg ist nun rechtskräftig.