Gültig ab 21. Januar Magdeburg verkürzt Corona-Quarantäne auf fünf bis zehn Tage

Infizierte Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in Kindertagestätten und Horten können sich ebenfalls nach sieben Tagen freitesten beziehungsweise nach zehn Tagen auch ohne Test wieder in die Einrichtungen gehen. Sind sie lediglich Kontaktpersonen, können sie sich bereits nach fünf Tagen freitesten. Das geht aber nur, wenn in der Einrichtung regelmäßige Corona-Tests stattfinden und dort ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.