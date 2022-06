Ausstellung "Wer trägt die Last?" Die Menschen hinter den Masken an der Uniklinik in Magdeburg

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/André Plaul

Die Menschen hinter den Masken sichtbar machen und ihren persönlichen Einsatz in der Pandemie zeigen – das ist das Ziel der Ausstellung "Wer trägt die Last?". Zwei Studierende haben es sich zum Ziel gesetzt, die Geschichten von 17 Menschen zu zeigen, die in der Pandemie das Krankenhaus am Laufen gehalten haben. Ob als Reinigungskraft, Pfleger, Arzt oder Sicherheitskraft. Sie wird am Samstag um 18 Uhr in der Medizinerbibliothek am Universitätsklinikum Magdeburg eröffnet.