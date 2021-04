Schiffsfahrt nicht erlaubt Schiffe der "Weißen Flotte" in Magdeburg bleiben zu Ostern am Anleger

Sie hatten darauf gehofft, dass zu Ostern etwas Normalität einkehrt. Nun aber müssen die Schiffe der "Weißen Flotte" in Magdeburg auch in diesem Jahr am Anleger bleiben. Statt über die Elbe zu schippern, kümmern sich Beschäftigte des Unternehmens nun um Ausbesserungen an den Schiffen.