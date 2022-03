Das Uniklinikum in Magdeburg hat am Mittwochnachmittag die ersten französischen Covid-19-Patienten entlassen. Gegen 13:15 Uhr wurden die ersten zwei von insgesamt sechs Patienten in Kliniken nach Frankreich zurückverlegt. Zwei weitere Patienten sollen am Donnerstag zurückgebracht werden. Die Uniklinik Magdeburg hatte Anfang April insgesamt sechs Patienten in einem kritischen Zustand aus Elsaß-Lothringen aufgenommen.