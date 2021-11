Craftbeer Warum in Magdeburg lokale kleine Brauereien im Trend sind

Nachhaltigkeit und Regionalität sind wichtig

Dass die Zahl kleiner Brauereien wächst, liegt nicht nur am Trend aus den USA, sondern auch daran, welche Produkte die Menschen gerade kaufen und worauf sie besonderen Wert legen. "Der regionale Bezug ist nicht nur beim Bier wichtig, sondern bei allen Lebensmitteln. Die Leute gucken, was sie essen und konsumieren. Da entscheidet man sich für oft für die Anbieter vor Ort", erklärt Klinger.



Getränkehändler Kusserow merkt das auch bei seinen Kunden und Kundinnen: "Sie erwarten kurze Transportwege und möglichst lokale Rohstoffe. In Zeiten des Klimawandels sind das Themen, die immer mehr Menschen umtreiben." Deswegen sei das auch ein bundesweiter Trend beim Bier. Es gehe mehr in Richtung Handwerk statt Industrie. Im Brauhaus Brewckau wird jede Flasche von Hand abgefüllt. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Hobbybrauer sorgen für Inspirationen

Den bewussten Umgang der Kunden mit den Produkten schätzt auch Robert Kellermann: "Wir haben Stammkunden, die uns ehrlich sagen, was sie von dem Bier halten." Das bringe ihn und seine Biere voran.

Das ist es auch, was die Craftbeer-Szene in Magdeburg zusätzlich fördert: Sie erhält sich quasi von selbst. "Wir haben hier eine Hobbybrauer-Szene, die unterschätzt und kaum wahrgenommen wird", sagt Kusserow. Männer und Frauen, die zu Hause eigenes Bier brauen, sich austauschen und auch mit den lokalen Brauern in Kontakt sind. Im Brauhaus von Robert Kellermann trifft sich beispielsweise einmal im Monat ein Bierstammtisch. Dort sitzt auch der 36-Jährige häufig mit am Tisch. "Ich würde lügen, wenn ich mich dort nicht manchmal von den Ideen der Hobbybrauer inspirieren lasse", so Kellermann.

Dan Klinger braut sein eigenes Bier und verkauft es. Er macht das neben seinem eigentlichen Job. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Konkurrenz untereinander gibt es laut Klinger nicht. "Im Gegenteil: Es freuen sich alle, wenn wir diese kleine Nische besetzen." Kellermann ergänzt, dass alle eine gemeinsame Basis hätten: "Man hat einen relativ schnellen Draht zueinander, weil man eine Sache macht, die man wirklich liebt."



Generell wirken die lokalen Craftbeer-Brauer mit ihrer Situation in Magdeburg zufrieden. Sie sind vernetzt, kreativ und brauen Bier aus Leidenschaft. Noch findet aber zumindest Kellermann, dass es zu wenige von ihnen gibt. "Für eine Stadt mit 240.000 Einwohnern finde ich, dass es ziemlich wenige regionale Biere gibt. Es ist Pionierarbeit, die man leisten muss. Magdeburg hängt da ein bisschen hinterher", so der 36-Jährige.

Gehe in Magdeburg mal in eine Pizzeria. Da wirst du nur eines der großen Biere bekommen und keines aus Magdeburg. Alexander Kusserow Getränkehändler