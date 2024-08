Bunter Demonstrationszug CSD in Magdeburg verläuft weitgehend störungsfrei

24. August 2024, 17:41 Uhr

Seifenblasen, Gesang und teils aufwendige Verkleidungen – so haben tausende Menschen in Magdeburg den Christopher-Street-Day gefeiert. Vor einigen Geschäften in der Innenstadt wehten Regenbogenfahnen oder bunte Luftballons als Zeichen der Solidarität. Eine rechtsextreme Gegendemo zog zuvor durch Magdeburg Neustadt.





