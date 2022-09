Auf dem Domplatz in Magdeburg haben am Montagabend Tausende Menschen gegen die Folgen der Energiekrise demonstriert. Aufgerufen zu der Aktion "Preisexplosion stoppen" hatte Sachsen-Anhalts AfD. Die Veranstalter sprachen vor Ort von rund 6.000 Menschen, die sich an dem Protest und einem sich anschließenden Demonstrationszug beteiligt haben sollen. Die Polizei sprach am Montagabend von mehr als 2.000 Teilnehmenden.