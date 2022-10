Bernd Fischer* (Name geändert) kann an diesem Montag aus persönlichen Gründen nicht in Magdeburg sein. Doch auch er geht seit einigen Wochen immer wieder montags in der Landeshauptstadt demonstrieren. Er sagt, es sei das erste Mal seit 1989, dass er auf die Straße gehe. Das Gespräch mit ihm findet Anfang Oktober statt. Seine Bedingung ist, dass MDR SACHSEN-ANHALT seinen echten Namen nicht nennt.

"Was bieten die großen Parteien für Lösungen?"

"Ich äußere mich anonym, weil ich in keine Ecke gedrängt werden möchte, in die ich nicht gehöre. Ich bin weder ein Rechter noch ein Radikaler, ich bin nur jemand, der besorgt ist über die Situation, die Politik und die Auswirkungen der Politik, die gerade um uns herum stattfindet. Ich bin auch kein Querdenker, ganz im Gegenteil, die Coronapolitik habe ich zum Anfang nicht so negativ gesehen. Erst jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass vieles überzogen war.

Das letzte Mal demonstrieren war ich 1989. Bevor man den Schritt macht, auf die Straße zu gehen, überlegt man ja lange. Bei mir war letztlich der Auslöser, als es hieß, wir müssen bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen. Da habe ich gedacht: 'Jetzt reicht’s, Leute!' Wer weiß, was als Nächstes kommt.

Regelmäßig nehmen an den montäglichen Demonstrationen in Magdeburg mehrere tausend Menschen teil. Bildrechte: MDR/Katja Luniak Jetzt musste ich einfach meinem Unmut Raum geben. Es hatte sich schon länger aufgestaut, dass ich mit der Politik nicht zufrieden bin. Es ist mehr Aktionismus als reale Politik, das gefällt mir nicht. Der Höhepunkt ist jetzt die Situation mit dem Ukrainekrieg. Wir schlittern in einen neuen Kalten Krieg und ich habe Angst, dass das zu einem heißen Konflikt wird. Dann haben wir größere Sorgen als nur ein Energieproblem.



Man sollte sich bemühen, Frieden zu schaffen und zu vermitteln, auch wenn das sicherlich sehr schwer ist. Wir waren immer ein Land, das keine Waffen in Krisengebiete geliefert hat. Jetzt sind wir vorneweg und wollen die schwersten Waffen dahin liefern. Das kann keinen Frieden bringen. Man kann von Angela Merkel halten, was man will, aber zumindest hat sie versucht, mit den Minsker Abkommen da eine Lösung zu finden. Der Westen ist in meinen Augen an diesem Krieg genauso Schuld wie Russland.

Die Sanktionen haben dazu geführt, dass Energie extrem teuer geworden ist. Man kann Sanktionen verhängen, aber nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt, etwa gegen Oligarchen, die die Politik mitbestimmen. Den größten Teil der derzeitigen Sanktionen sollte man in meinen Augen überdenken.

Ich habe noch nie die AfD gewählt. Aber eigentlich sprechen die momentan das aus, was ich denke. Bernd Fischer, Demonstrant

Ich war bislang zweimal bei den Demos in Magdeburg. Ich dachte, schau dir das mal an, und leider ist es so, dass das, was dort auf dem Rednerpult gesagt wurde, genau das getroffen hat, was ich in letzter Zeit denke. Die Leute, die dort standen, haben meinen Nerv getroffen. Das ist für mich ein bisschen überraschend gewesen. Ob ich die AfD wählen werde, weiß ich nicht. Ich habe die noch nie gewählt. Aber eigentlich sprechen die momentan das aus, was ich denke. Ich erwarte von der Politik, auch von der Opposition, Lösungen. Aber was bietet zum Beispiel die CDU als große Partei für Lösungen?

Am Tag der Deutschen Einheit versammelten sich gegenüber der von der AfD organisierten Demo auf dem Magdeburger Domplatz linke Gegendemonstranten. Bildrechte: MDR/Lars Frohmüller Ich unterstütze nicht alle Forderungen auf den Demos. Aber wenn gefordert wird 'Frieden schaffen ohne Waffen', gehe ich da mit. Das ist sicherlich nicht leicht, aber man muss es doch wenigstens versuchen. Friedensverhandlungen und keine Waffen an die Ukraine zu liefern, das sind Forderungen, die für mich relevant sind. Wenn man keinen Frieden schafft, wird man die Energiekosten auch nicht runter bekommen.



Wenn zum Beispiel Friedrich Merz sagt, wir Ostdeutschen hätten nichts gelernt, weil wir Russland anders verstehen als die Menschen im Westteil Deutschlands, dann finde ich das falsch. Ich habe den Eindruck, die Politik hat eine sehr westdeutsche Perspektive. Ich fühle mich da oft in die Ecke gedrängt. Du bist ein Ossi, ein Rechtsradikaler, einer aus Dunkeldeutschland, so ungefähr. Es ist traurig, dass ich das sagen muss, mehr als 30 Jahre nach der Einheit."

Der Redaktion ist der echte Name von Bernd Fischer bekannt.

Ortswechsel: Am Dienstag, den 11. Oktober, versammeln sich auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof rund 150 Menschen. "Jenuch is jenuch" ist das Motto dieser Demonstration, zu der unter anderem die Linkspartei aufgerufen hat und die sich bewusst von den Demos am Montag absetzen will. Vor Ort sind die Linken-Landtagsabgeordneten Wulf Gallert und Stefan Gebhardt. Auch die Studentin Clara Mainz aus Magdeburg ist dem Aufruf gefolgt.

"Es kann nicht sein, dass ich mir den Kopf zerbrechen muss"

"Ich bin hier, weil ich selbst von der Krise betroffen bin. Ich bin Studentin und beziehe Bafög, aber ich merke, das Ganze reicht einfach nicht, nicht mal zum Leben. Auch wenn es jetzt minimale Erhöhungen gab, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein für mich. Die Corona-Krise hat viele Spuren hinterlassen, und wenn ich dann höre, dass die Unis überlegen, die Winterpause zu verlängern und länger zu schließen, dann macht mich das traurig und wütend, weil viele Menschen einfach nicht mehr können.

Clara Mainz studiert an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Wir können nicht zuhause sitzen und dabei zusehen, wie sich Beruf und Privatleben vermischen. Das hält man nicht mehr aus. Und wenn ich sehe, wie große Konzerne aus diesen Krisen Profit schlagen, dann macht mich das fassungslos. Hier sehe ich eine Möglichkeit, meinen Protest auf die Straße zu tragen und zu sagen, 'Es reicht, es ist genug.'



Der Auslöser für mich, auf die Demo zu gehen, waren Gerüchte, dass es sein kann, dass die Uni im Winter länger geschlossen bleibt. Das wurde dann bestätigt durch einen ZDF-Beitrag, in dem der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität gesagt hat, dass das passieren kann.

Ich habe keine Lust, mit meinen Mitbewohnern am Tisch zu sitzen und mich darüber zu unterhalten, wie wir am meisten Energie sparen. Ich bin Studentin, eigentlich sollte das Leben gerade richtig gut und die spannendste Zeit sein, aber aktuell sehe ich mich nur von Tag zu Tag und von Woche zu Woche hustlen. Es kann nicht sein, dass ich mir am Ende des Monats den Kopf zerbrechen muss. Das geht nicht. Es ist zum Beispiel total unklar, wann die Einmalzahlung für Studierende kommen soll. Nirgendwo kriegt man richtige Antworten.

Ich finde wichtig, dass den Sozialprotesten zugehört wird und dass keine marginalisierten Gruppen ausgeschlossen werden. Clara Mainz, Demonstrantin

Ich möchte, dass von oben nach unten verteilt wird, dass Konzerne in die Verantwortung genommen werden, ich möchte, dass es eine Reichensteuer gibt. Ich finde auch, dass Neun-Euro-Ticket war keine schlechte Idee, das war sogar eine sehr gute Idee. Die Menschen brauchen wieder ein bisschen mehr Freude im Leben. Die Einmalzahlungen reichen nicht. Da muss nachhaltiger was passieren. Man muss den Menschen zuhören und dann auch handeln. Aktuell wird uns wenig zugehört.

Ich finde wichtig, dass den Sozialprotesten zugehört wird und dass keine marginalisierten Gruppen ausgeschlossen werden. Die Maßnahmen, die bislang beschlossen wurden, sollen die Massen beschwichtigen, aber das reicht uns nicht und deshalb hören wir auch nicht auf, zu demonstrieren.

Die Demonstrationen an den Montagen finde ich schwierig. Da lassen sich Menschen teilweise verheizen von einer Partei, die marginalisierte Gruppen ausschließt, obwohl sie auch von dieser Krise betroffen sind. Die AfD macht es sich sehr einfach und sucht irgendwelche Menschen und Gruppen, die an den Problemen Schuld sein sollen. Eine Zusammenarbeit mit dieser Partei ist in meinen Augen problematisch, schon aus Gründen der Geschichte."

Bildrechte: Magnus Wiedenmann Über Lucas Riemer Lucas Riemer arbeitet seit Juni 2021 bei MDR SACHSEN-ANHALT. Der gebürtige Wittenberger hat Medien- und Kommunikationswissenschaft in Ilmenau sowie Journalismus in Mainz studiert und anschließend mehrere Jahre als Redakteur in Hamburg gearbeitet, unter anderem für das Magazin GEOlino.



Bei MDR SACHSEN-ANHALT berichtet er vor allem über gesellschaftliche und politische Themen aus den Regionen des Landes.