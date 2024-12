Protestmarsch Magdeburg: Tausende protestieren gegen Kürzungen bei der Behindertenhilfe

10. Dezember 2024, 17:32 Uhr

In Sachsen-Anhalt werden aktuell die Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen neu geregelt. Obwohl das Sozialministerium nicht von Kürzungen sprechen will, befürchten viele Einrichtungen, dass sie in Zukunft mit deutlich weniger Personal auskommen müssen. Deshalb rufen sie zu Protesten auf und finden dabei viele Unterstützer.