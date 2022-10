Direkt neben der Sparkasse in Magdeburg hat man den Schuldigen für die Krise ausgemacht: Ein Redner wisse zwar auch nicht abschließend, wer die Pipeline Nordstream 2 zerstört hätte, aber "Durch die Zerstörung muss Deutschland teureres Fracking-Gas aus den USA beziehen," mutmaßt man auf der Veranstaltung. Es bleibt nicht der einzige Ton dieser Art an diesem Tage.

Für die 18-Jährige aus Magdeburg ist es das erste Mal auf dieser Demo. Noch habe sie selbst nicht wählen können, wenn aber Wahlen wären, würde sie die FDP ankreuzen. Über Politik informiert sie sich über Gespräche mit Freunden, Familie oder in der Schule. "Ich schaue kein Fernsehen mehr oder lese Zeitungen," sagt Auszubildende. Den Krieg findet sie falsch, aber auch Russland werde falsch dargestellt. Damit stimmt sie in die Redner auf dem Alten Markt ein. Sie will heute auf jeden Fall mitlaufen, mit den Eltern und dem Bruder. Der Zug macht sich in Richtung Domplatz auf den Weg.

AfD-Kundgebung zwischen Mittelaltermarkt und Protest der Linken

Die Szene könnte nicht skurriler sein: Dudelsäcke und Schalmaien-Musik dröhnt über den Domplatz. Daneben haben einige linke Aktivisten eine eigene Anlage aufgebaut und beschallen ebenfalls mit Statements und Musik den Platz. Vor ihnen die Bühne des Landesverbandes der AfD, der seit Anfang September Demos in Magdeburg, aber auch quer durchs Land, organisiert. Von dort dröhnt die Stimme von Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter der AfD: "Wollt ihr frieren für den Weltmachtanspruch der USA? Wollt ihr euren Wohlstand opfern für den Weltmachtanspruch der USA? Wollt ihr euch zu Tode sparen für den Weltmachtanspruch der USA?"

Auch hier sind sich die Sprecher offenbar einig: Die USA sind schuld an der Krise. Das sieht auch ein 33-jähriger Handwerker am Rande der Demo so. Er möchte seinen Namen nicht nennen, aber schon 2014 bei der Annexion der Krim war er mit auf der Straße: "Ich bin für den Frieden, darum bin ich hier. Darum war ich damals auch auf der Straße."

Plötzlich dröhnt es von der Bühne "Deutschland verrecke". Auf die Frage, ob das der Sound ist, bei der er sich wohl fühlt, lacht der Handwerker: "Das sind Politiker. Das ist Polemik. Da nehmen sich die Parteien alle nichts. Aber die Inhalte sind die Richtigen." Ob er die AfD wählen würde, will er nicht sagen. Er werde wiederkommen und er wähle sowieso nur Personen, die er für fähig halte und nicht die Partei dahinter, sagt er.

Hundetraining auf der Demo

Am Rande steht eine Rentnerin mit ihrer Tochter und deren Hund. Was sie hierher zieht? "Zunächst mal ist es heute ein Training für den Hund", sagt die Tochter. Der soll mit Lärm und vielen Menschen klarkommen. Die Mutter ist mit dabei. Zu ihren Beweggründen sagt die 79-Jährige: "Ich sehe mir das heute zum ersten Mal an. Ich laufe aber nicht mit, ich wollte nur die Reden hören." Beide wollen ihren Namen nicht nennen und sich nicht politisch verorten lassen: "Wenn die da nichts machen", die 79-Jährige und zeigt dabei in Richtung der linken Demo, "höre ich halt hier zu. Am Ende sind die Inhalte ja ähnlich. Hier sind halt mehr Menschen." Die Angst vor der Nebenkostenerhöhung im Briefkasten treibe sie hierher. Es müsse etwas passieren.

Eine kleine Gruppe Linker demonstriert am Rande der AfD-Demonstration getrennt durch ein massives Gitter gegen die Veranstaltung auf dem Magdeburger Domplatz. Bildrechte: MDR/Lars Frohmüller

Mit 2.700 Menschen durch die Innenstadt

Dann setzt sich der Demozug in Bewegung. Die Kundgebung der AfD war diesmal straffer, man wolle den Anschluss an den Demozug vom Alten Markt nicht verpassen. Vornweg die AfD mit einem Banner "Preisexplosion stoppen – für Frieden, Freiheit und Wohlstand". Dahinter können sich offenbar tausende versammeln. Im hinteren Teil fordert eine Gruppe "Tribunale – Zeit, es zu beenden". Ob auch das Mehrheitsmeinung ist, bleibt unklar.