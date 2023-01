Im Rahmen der Aktionswoche finden Konzerte, Gebete, Mahnwachen, Stadtführungen, Stolpersteinputzaktionen, Aufführungen und zahlreiche weitere Aktionen statt. Mit ihnen sollen an die Bombardierung erinnert und gleichzeitig Impulse für eine friedliche Zukunft gesetzt werden. Auftakt zur Aktionswoche ist das "Singen für eine weltoffene Stadt" am 16. Januar um 18 Uhr auf dem alten Markt, das von Oberbürgermeisterin Simone Borris eröffnet wird.

Rund um den Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs am 16. Januar wird in diesem Jahr wohl keine rechtsextreme Großdemonstration in Magdeburg stattfinden. Davon geht der Rechtsextremismusexperte David Begrich von "Miteinander e.V." aus, der die Gedenkveranstaltungen seit Jahren beobachtet. Auch die Polizei Magdeburg gab fünf Tage vor dem Jahrestag an, dass eine Anmeldung für eine solche Demonstration noch nicht eingegangen sei.