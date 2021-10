An der Hubbrücke in Magdeburg haben mehrere Initiativen für eine bessere Gesundheitsversorgung demonstriert.

An der Hubbrücke in Magdeburg haben mehrere Initiativen für eine bessere Gesundheitsversorgung demonstriert. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

In Magdeburg haben am Samstag mehrere Initiativen und Einzelpersonen gegen den Pflegenotstand demonstriert – laut Schätzungen waren es etwa 50 Teilnehmende. Der Spardruck und die Schließung von Krankenhäusern haben gravierende Folgen für die Gesundheitsversorgung, vor allem im ländlichen Raum, kritisiert die "Gruppe Klassenfragen", die die Kundgebung mitorganisiert hat.

"Damit bricht die gesamte Notfallversorgung in Regionen wie Havelberg, aber auch Genthin, zusammen und kann nicht mehr gewährleistet werden", sagt Mathias Grabow von der "Gruppe Klassenfragen" am Samstag. Dies könne mitunter tödliche Folgen haben, nicht nur in Zeiten der Pandemie. Anlass der Kundgebung ist die Eröffnung einer Ausstellung des Vereins "Pro Krankenhaus Havelberg". Sie dokumentiert den Protest der Menschen in Havelberg, die seit mehr als eineinhalb Jahren jede Woche für eine bessere Gesundheitsversorgung auf die Straße gehen .

An der Hubbrücke in Magdeburg wird die Gesichte des Protests in Havelberg erzählt. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Krankenschwester Sandra Braun (rechts) kämpft seit mehr als eineeinhalb Jahren für die medizinische Versorgung in Havelberg. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Im September 2020, mitten in der Pandemie, wurde das Krankenhaus dort geschlossen. Möglicherweise im Januar soll ein neues medizinisches Zentrum im früheren Krankenhaus seine Arbeit aufnehmen. Die aktuellen Pläne sehen zunächst Sprechstunden von Montag bis Sonnabend vor. In einer zweiten Stufe soll es auch einige stationäre Betten geben, wodurch auch Fachärzte angezogen werden sollen.



Sandra Braun reicht das nicht. "Unser Ziel ist eine 24-Stunden-Versorgung an sieben Tagen", sagt die Krankenschwester am Samstag. Sie hat 38 Jahre lang im Krankenhaus in Havelberg gearbeitet. Seit der Schließung kämpft sie für den Erhalt der medizinischen Versorgung in der Hansestadt. Denn aktuell bleiben viele Kranke entweder zu Hause oder sie haben lange Wege nach Stendal, Perleberg oder Wittenberge.