Bildrechte: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Verkehrsbehinderungen Magdeburg: Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Samstag

17. Februar 2024, 08:45 Uhr

Hunderttausende Menschen demonstrieren in Deutschland seit Wochen gegen Rechtsextremismus. Am Samstag finden mehrere Demonstrationen in Magdeburg statt. In der Stadt muss deshalb mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Auf einer der Veranstaltungen will auch Ministerpräsident Haseloff sprechen.